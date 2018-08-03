Türkiye’nin en büyük kiralama şirketlerinden bir olan Fleetcorp’un banka, finans şirketi ve piyasaya olan milyarlık borcuyla faaliyetlerini durdurması finansal görünümü iyi olan filo kiralama şirketlerini de tedirgin etti.

Banka ve finans şirketlerinin tüm kiralama şirketlerine “şüpheli” gözüyle bakması, Fleetcop’un yarattığı domino etkisi olarak yorumlanıyor.

Gelişmeler üzerine Twitter’den bir açıklama yapan Garenta’yı bünyesinde bulunduran Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak “Araç kiralama şirketlerinin borçluluğuna bağlı özel bir kırılganlık varmış gibi gösteriliyor. Bu şirketler borç alıp fabrika vb. yatırımı yapmış şirketlerde çok daha sağlıklıdır çünkü araçlarını çok hızlı nakde dönüştürebilirler. Tabi ki iyi yönetilmeleri şartıyla.” dedi.

— Bora Koçak (@BoraKocak_) August 2, 2018

FLEETCORP’UN GERÇEK BORCU 1,8 MİLYAR TL

Peki, Fleetcorp neden bu yöntemi kullanıp nakde dönemedi? Aslında gelişmeler gösteriyor ki, şirketin bugün içinde bulunduğu zor durumun önemli nedenlerinden biri tam da bu yöntemi kullanmış ve araçlarının bir kısmını nakde çevirmiş olmasına karşın araçları galericilere devretmemiş olması.

Döviz borçlanan, kiralama bedelini müşteriden dövizle alan kiralama şirketleri, kiralamadan dönen araçları Türk Lirası’yla sattıkları son bir yılda yüzde 80’e yaklaşan Euro artışı ikinci el fiyatlarına yansımadığı için araç başına ortalama 5-6 bin Euro zarar ettiler.

Sektördeki krizi tetikleyen de bu oldu. Kimi şirketler borçlarını erken dönemde TL’ye çevirdiği için daha az hasar aldı, kimileri ise o dönemde zaten ödeme güçlüğü içinde olduğu için yapılandırma istese de yapamadı.

Şirketin geçen yıl sonundaki borcu 300 milyon Euro idi. O dönemin kuruyla hesaplandığında bu borç, dünkü haberlere de yansıdığı gibi 1,2-1,3 milyar TL'ye karşılık geliyordu. Bugüne dek önemeyen borcun TL karşılığı ise 1,8 milyar TL’yi buldu.

KRİZ BANKALARDAN DEĞİL GALERİCİLERDEN ÇIKTI

Hiisedarlarını ikna edemeyen, banka finans kuruluşlarındaki 1,7 milyar TL’lik kredi limitini de kur artışından ötürü aşan şirket, kısa vadeli nakit ihtiyacı için elindeki araçları ihaleler yoluyla piyasadaki galericilere sattı.

Bu işlem yapıldığında şirketin vadesi geldiği halde banka ve finans kuruluşlarına ödenmemiş olan 78 milyon TL karşılığı kredi taksiti olduğu söyleniyor. Ayda yaklaşık 27 milyon TL kira geliri olan şirketin bu gelirle borçlarını çevirmesi mümkün olmadı.

Galericilere satılan yaklaşık 400 araçtan ise yaklaşık 90 milyon TL toplandı. Ancak paralar alındığı halde bu araçlar satın alan galerilere devredilmedi ve şirketin İstanbul Etiler’deki aylık kirası 50 bin dolar olduğu söylenen merkezinde 80’lerin başında yaşanan banker krizini hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Galericiler parasını ödedikleri araçların devrini istemek için şirket merkezine gittiklerinde karşılarında muhatap bulamadılar.

KURTULMAK İÇİN EN AZ 300 MİLYON TL GEREKLİ

Ciddi finans yönetimi becerisi gerektiren filo kiralama sektörü ağırlıklı olarak dış finansmanla dönüyor. Şimdi piyasada Fleetcorp’un domino etkisinden korkuluyor. Filo kiralama sektörü aynı zamanda otomobil pazarının da yüzde 25’ine karşılık gelen miktarda alım yaptığından, temmuz ayı sonumda yüzde 13,7 küçülen binek otomobil pazarına etkisinin de olumsuz olması kaçınılmaz olarak görülüyor.

Fleetcorp’un içinde bulunduğu durumdan kurtulması için gereken nakdin 300 milyon TL, şirketin araç parkının toplam değerinin ise 1 milyar TL olduğu da konuşulanlar arasında.

ESKİ CEO “KAÇMADIM TATİLDEYİM”

Dünden itibaren piyasaya, banka ve finans kuruluşlarına olan milyarlık borçla faaliyetlerini durduran Filo kiralama şirketindeki tablo bugün biraz daha netleşti. Ortadan kaybolmadığını, ailesiyle birlikte tatilde olduğunu söyleyen şirketin istifa etmiş CEO’su Barbaros Çıtmacı da gelişmelerle ilgili Habertürk’e konuştu.

Çıtmacı içinde oldukları zor durumu, şirketin yüzde 75 hissesini alacakları karşılığında alan iki Kuveytli bankanın yöneticilerine anlattığını, taze finansman için uzun süre bu yöneticilerle toplantılar yapıp banka ziyaretleri gerçekleştirildiği ancak yeni yönetimin içine düşülen sarmaldan kurtulmaya yönelik adım atmadığını iddia etti.

Çıtmacı’nın yazılı açıklaması ise şöyle:

"14 Haziran 2018 tarihinde şirket hissedarlarına istifa yazımı ilettim. 24 Temmuz 2018 tarihinde de beyanımı tekrarladım. Takip eden 3 gün içinde 27 Temmuz 2018 itibariyle istifa haberimi kamuoyu ile paylaştım. Dolayısıyla 27 Temmuz 2018 itibariyle Fleetcorp ve şirket hissedarlarıyla hiçbir ilgim kalmamıştır. İstifa kararımın bildirilmesine rağmen günümüze kadar olan sure zarfında bana ulaşan tüm kişi ve kurumlara bizzat cevap vermiş bulunan bir kişi olarak bazı yayın organlarında iddia edilen “tarafıma ulaşılamama durumu” tamamen gerçek dışıdır."



DOMİNO ETKİSİ KORKUSU

*Fleetcorp’un bankalardaki kredi limiti geçen yıl sonunda 1,7 milyar TL idi

*Kur artınca 300 milyon Euro’luk borcu 1,8 milyar TYL’ye dayandı

*Toplam 28 banka ve finans kuruluşuna borcu var

*Vadesi geldiği halde ödenemeyen kredi taksidi şimdilik 78 milyon TL

*Esnafa 90 milyon TL karşılığı 400 araç sattı, araçları devretmedi

*Alacakları karşılığında şirketin %75’ini alan Kuveytli bankalar sermaye artırımına yanaşmadı

*Kurtulması için 50 milyon dolar gerekiyor

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