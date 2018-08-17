Fleetwood - Rochdale maçı heyecanı

Fleetwood ve Rochdale, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 3 puanlı Fleetwood 10. sırada bulunuyor, Rochdale 3 puana sahip ve 14. sırada. Fleetwood son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rochdale son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 302. İddaa'da Fleetwood kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Rochdale kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Fleetwood son haftadaki Walsall müsabasında 4-2 yenildi.

Rochdale ise Charlton Athletic maçında 2-1 yenildi.

Fleetwood, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Rochdale ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rochdale, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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