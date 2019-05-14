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Flo saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Flo çalışma saatleri 2019

Türkiye'de ayakkabı sektörünün önde gelen mağaza zincirlerinden biri olan Flo'nun çalışma saatleri pek çok tüketici tarafından merak ediliyor. Peki Flo mağazaları saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Flo çalışma saatleriyle ilgili bilgiler haberimizde...

Flo çalışma saatleri

Faaliyetlerine 1960'lı yıllarda başlayan Flo Ayakkabı bugün Türkiye'de 350 civarında, yurtdışında ise 50 şube olmak üzere 400'den fazla mağazasıyla hizmet veriyor. Yaklaşık 7 bin personeli bulunan Flo'nun ayrıca "Sport in Street" adlı markayla farklı bir konseptte satış yapan 50'den fazla mağazası bulunuyor.

FLO MESAİ SAATLERİ 2019

Flo mağazaları mesai sabah saat 10.00'da başlıyor, akşam saat 22.00'a kadar devam ediyor. Flo, hafta sonu, resmi tatiller ve dini bayramlarda da hizmet vermeye devam ediyor.

FLO MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Flo çağrı merkezi sabah 9.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Flo müşteri hizmetlerine 444 3 356 (FLO) numaralı telefonu arayarak erişebilirsiniz.

 

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