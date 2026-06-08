Florentino Perez seçimi kazandı, Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor!
Real Madrid'de başkanlık seçimini kazanan mevcut başkan Florentino Perez, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adam imzayı attığı takdirde tam 13 yıl sonra eflatun-beyazlılara geri dönecek.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Florentino Perez, rakibi Enrique Riquelme'ye 60 sandığın tamamında üstünlük kurarak seçimi rahat şekilde kazandı.
Florentino Perez, oyların yüzde 66'sını alırken, rakibi Enrique Riquelme'nin oy oranı ise yüzde 34'te kaldı.
Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan Real Madrid'de sandığa sadece 23.593 üyenin gitmesi de dikkat çekti.
MOURINHO GERİ DÖNÜYOR!
Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Jose Mourinho olması bekleniyor Perez, seçim öncesi Portekizli teknik adamla anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Mourinho'nun yardımcılığını ise eski Beşiktaş ve Real Madridli Pepe yapacak.
BENFICA İLE LİGDE MAĞLUBİYET YAŞAMADI!
2025'in eylül ayında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen efsane teknik adam, Portekiz ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
20 galibiyet, 10 beraberlikle namağlup ligi tamamlayan Benfica, buna rağmen 3. olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.
REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI
Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.
Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.
Jose Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 45 resmi maçta ise 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 2.02 puan ortalaması tutturdu.