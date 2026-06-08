Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Florentino Perez seçimi kazandı, Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor!

        Florentino Perez seçimi kazandı, Mourinho Real Madrid'e geri dönüyor!

        Real Madrid'de başkanlık seçimini kazanan mevcut başkan Florentino Perez, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adam imzayı attığı takdirde tam 13 yıl sonra eflatun-beyazlılara geri dönecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Florentino Perez, rakibi Enrique Riquelme'ye 60 sandığın tamamında üstünlük kurarak seçimi rahat şekilde kazandı.

        2

        Florentino Perez, oyların yüzde 66'sını alırken, rakibi Enrique Riquelme'nin oy oranı ise yüzde 34'te kaldı.

        3

        Yaklaşık 100 bin üyesi bulunan Real Madrid'de sandığa sadece 23.593 üyenin gitmesi de dikkat çekti.

        4

        MOURINHO GERİ DÖNÜYOR!

        Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Jose Mourinho olması bekleniyor Perez, seçim öncesi Portekizli teknik adamla anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Mourinho'nun yardımcılığını ise eski Beşiktaş ve Real Madridli Pepe yapacak.

        5

        BENFICA İLE LİGDE MAĞLUBİYET YAŞAMADI!

        2025'in eylül ayında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen efsane teknik adam, Portekiz ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

        6

        20 galibiyet, 10 beraberlikle namağlup ligi tamamlayan Benfica, buna rağmen 3. olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

        7

        REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI

        Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

        8

        Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

        9

        Jose Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 45 resmi maçta ise 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 2.02 puan ortalaması tutturdu.

        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de oto galeriye silahlı saldırı

        MALTEPE'de oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki incelemeleri sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm