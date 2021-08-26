Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı! İspanya basınının aktardığı son dakika gelişmelerine göre 160 milyon euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon euroluk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 150 + 30 milyon Euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında el sıkışıldı.

MARCA: CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK!

Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi. Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, bu transferi cuma günü açıklayacak.