B vitamini çeşidi olan folik asit yenilenmesi gereken hücreler için gerekli bir vitamindir. Özellikle anne karnındaki fetüsün dokuları ve hücrelerinin gelişimi için görev ihtiva eder. O nedenle folik asit ihtiyacı gebelikte daha önemlidir.

Gebelikte günde alınması gereken folik asit miktarı 600 mcg’dır.

Yetişkinlerde günlük alınması gereken folik asit miktarı ise; 400 mcgdır. Folik asit besin takviyeli ya da doğal yönden alınabilir.

Folik Asit Bulunan Besinler ve Yiyecekler:

Folik asit içeren besinlerin bazıları listedeir ancak hepsini içermez ayrıca sağlık sorunu olanlar için uzman bir hekim önerisiyle alınması doğrudur.

Yumurta; günlük yenen bir yumurta da 25 mcg folik asit bulunur. Kolestrol içermesi açısından tüketimine dikkat edilmelidir.

Yeşil yapraklı sebzeler; folik asit açısından en zenginidir. Ispanak folik asit içeren en önemli bir besindir( 2 kase - 218 mcg ).

Narenciye; olarak en önemlisi portakalda 55mcg folik asit vardır. Taze sıkılmış bir bardak portakal suyunda 80 mcg içerir. Günlük ihtiyacın %20 sini karşılamaktadır.

Kuşkonmaz ; 1 kasede 79 mcg folik asit vardır.

Barbunyanın; yarım kasesinde 115 mcg folik asit vardır.

Brokoli ; bir kasede folik asit açısından %25 ini karşılar.

Tahıllar; folik asit içeren besinlerdir.

Ay Çekirdeğinin; 1 avucu 82 mcg folik asit içerir.

Domates suyu; 1 bardağında 50 mcg folik asit içerir.

Mercimek; en yüksek folik aist kaynağıdır. Yarım kase pişmiş mercimekte 180 mcg folik asit bulunur.

Folik aist fazlalığı olmaz çünkü çok fazla tüketilen gıdalar değildir.