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Forbes yazdı: Türk donanmasının drone uçak gemisine bakın

Amerikan Forbes dergisinde, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu anlatan bir makale kaleme alındı. Makalede, Anadolu'nun özelliklerine genişçe yer verilirken, "Türk donanması Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek insansız uçak gemisine dönüştürebilir" ifadeleri kullanıldı

SON DAKİKA: Forbes yazdı: Türk donanmasının drone uçak gemisine bakın - Haberler
"Türk donanmasının drone uçak gemisine bakın"
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HABERTURK.COM

Amerikan Forbes dergisi, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu "Türk Donanmasının Drone Uçak Gemisine Bakın" başlığıyla anlattı.

David Axe'in kaleme aldığı makalede, "Türk Savunma sanayisi, gemilerden sabit kanatlı insansız hava araçları fırlatmanın etkili bir yolunu buldu." ifadeleri kullanıldı.

Axe makalesinde şu ifadelere yer verdi:

Bir vinç-makara sistemini bir rampa ile birleştiren basit yöntem, Türk donanmasının yeni saldırı gemisi Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek insansız uçak gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir.

Aynı zamanda Anadolu'nun insanlı uçaklara binmesine ve fırlatmasına izin vermeli, ancak Türkiye'nin Anadolu'nun 761 fit güvertesinden kalkabilen ve aynı zamanda faydalı bir yakıt ve silah yükü taşıyabilen bir taşıyıcı uçak geliştirmesi pek olası değil.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi BAYKAR Savunma’nın genel müdürü, Haluk Bayraktar, geçtiğimiz hafta online bir etkinlikte yeni fırlatma sistemini açıkladı. Bayraktar sunumu sırasında yayınladığı sanat eseri Baykar TB/2 ve TB/3 İHA'larını Anadolu'nun güvertesinde olacağını anlattı.

Geminin merkez hattında bir vinç ve kasnak görülüyor. Fırlatma sistemi sade ve zarif. Açıkça sınırlamaları olsa da, Türk donanması, dünyanın en büyük drone hava kanadına sahip bir havacılık gemisinin ilk operatörü olmasına yardımcı olabilir."

Sistemin, bazı alternatif drone fırlatma donanmalarının yapabileceği gibi güverteyi engellememesinin açık bir avantaj olduğunu belirten Axe, "Yapımının son aşamasında olan Anadolu, 2022'de filoya katılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

TCG ANADOLU’NUN ÖZELLİKLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG ANADOLU 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip.

58 metre yüksekliği bulunan Anadolu’nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut.

Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.

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