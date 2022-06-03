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Haberler Otomobil Ford 3.7 milyar dolarlık yatırım açıkladı
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3 fabrikaya 3.7 milyar dolar yatırım yapacak

Son dönemde hem binek hem de ticari araç tarafında elektrifikasyon çalışmalarını hızlandıran Ford, kendi ülkesindeki Michigan, Ohio ve Missouri'deki fabrikalarına 3.7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Açıklanan yatırımın 2.3 milyar dolarının elektrikli araçlara harcanacağını bildiren şirket, 2026 sonuna kadar küresel olarak yılda 2 milyondan fazla elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor

Ford 3.7 milyar dolarlık yatırım açıkladı
Reuters

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, hem elektrikli hem de benzinli araçların üretimi için kendi ülkesindeki Michigan, Ohio ve Missouri'deki fabrikalarına 3.7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından hisselerinde yüzde 2.4 artış gören Ford, toplam yatırımın 2.3 milyar dolarının elektrikli araçlara harcanacağını bildirdi. Bu tutarın daha önce açıklanan ve 2026 yılına kadar gerçekleşecek 50 milyar dolarlık elektrikli otomobil yatırımının bir parçası olacağı kaydedildi.

Ford yetkilileri, şirketin Michigan ve Ohio'dan sırasıyla 150 milyon dolar ve 200 milyon dolarlık teşvik paketleri alacağını söyledi.

Ford, geçtiğimiz Mart ayında elektrikli otomobiller için planladığı harcamayı 30 milyar dolardan 2026'ya kadar 50 milyar dolara çıkaracağını duyurmuştu. Şirket, ayrıca, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı yakalamak amacıyla, elektrikli araç birimi ile içten yanmalı motor birimlerini ayıracağını da açıklamıştı.

ABD'li üretici, 2026 sonuna kadar küresel olarak yılda 2 milyondan fazla elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bu rakam, Ford'un küresel üretiminin yaklaşık üçte birine denk geliyor.

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