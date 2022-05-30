Ford CEO'sundan Otosan'a ziyaret! 0:00 / 0:00

Geçtiğimiz yıl Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımını açıklayan, Mart ayında ise Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını satın alan Ford Otosan, ABD'den üst düzey bir heyeti ağırladı.

Ford CEO’su Jim Farley ve beraberindeki bir heyet, Türkiye'ye gelerek hem Otosan'ın yeni yönetimini ziyaret etti hem de şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Otosan’ın gelecekteki rolleri ve Ford’un elektrikli araç dönüşümünde Otasan’a düşen görevlerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Otosan mühendislerinin geliştirdiği ve önümüzdeki aylarda görücüye çıkması beklenen yeni Transit Courier'in Farley'e gösterildiği de edindiğimiz bilgiler arasında.

Ford Otosan yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Jim Farley söz konusu ziyarette Türkiye’deki güncel gelişmeler hakkında da bilgilendirildi.

'OTOSAN AVRUPA'DA BÜYÜK ROL OYNUYOR'

Öte yandan, Farley de bu görüşmeye dair detayları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'li CEO, Türkiye ziyaretine ilişkin olarak, "Ford Otosan ofisindeki herkes ile harika bir buluşma. Ekibimizle konuşmak ve sorularını almak şirket olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Ford Otosan, ticari araç üretimimizde, özellikle Avrupa'da tamamen elektrikli bir geleceğe doğru ivmelenmemizde büyük rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Farley'e Türkiye ziyaretinde eşlik eden Ford Pro CEO Ted Cannis de, Ford Otosan'daki buluşma ile ilgili olarak, "Ford Pro'nun Avrupa lansmanından bu yana Ford Otosan ekibi ile ilk kez buluştuk. Otosan'ın, işletmeleri Avrupa çapında elektrikli, dijital, bağlantılı filolar haline getirmek için yaptığı çalışmaları görmek harika" dedi.

ELEKTRİKLİ TRANSİT'İN TEK ÜRETİCİSİ

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip 2 milyar euro tutarındaki yatırım planını bundan 1 yıl önce açıklamıştı.

Söz konusu yatırım tutarı, Türk otomotiv sanayisinde bugüne kadar duyurulan en büyük yatırım olması ile dikkat çekmişti.

2 milyar euroluk yatırım ilk meyvesini Nisan ayında vermiş ve şirketin Kocaeli fabrikasında üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı E-Transit bantlardan indirilmişti.

Şirket, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline gelirken, elektrikli Transit’in de tek üreticisi haline gelmişti.

KAPASİTESİ 900 BİN ADEDE YÜKSELDİ

Ford Otosan, Mart 2022'de ise Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. 2022 içerisinde tamamlanması beklenen satın alma için, Otosan ilk etapta 575 milyon euro ödeme yapacak.

Bu satın alma ile birlikte Ford Otosan'ın toplam üretim kapasitesi ise yılda 900 bine adede çıkacak.

Öte yandan, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, 1 Nisan 2022 itibariyle görevini Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atanan Haydar Yenigün'den devralmıştı.

Özyurt'un yeni Genel Müdür olması ile yeniden yapılanmaya giden Ford Otosan'da, Operasyonlar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılıkları birleştirilmiş ve yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı görevine Cem Temel atanmıştı.