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Koç Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla Cenk Çimen’in emekliliği ile boşalacak olan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün atanacağı duyuruldu.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptığı değerlendirmede otomotiv grubundaki üst düzey atamanın hayırlı olmasını dilerken, Haydar Yenigün'den boşalacak Ford Otosan Genel Müdürlüğü’ne ise, hali hazırda Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güven Özyurt'un atanacağını bildirdi.

Çakıroğlu, "Bu vesileyle bir kez daha sayın Cenk Çimen’e uzun yıllardır topluluğumuza sağladığı kıymetli katkılar ve başarılı çalışmaları için teşekkür ederim. Bu bayrak değişiminde görevi üstlenen sayın Haydar Yenigün, Ford Otosan’a 35 yıldır büyük emek ve katkılar sağladı. Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında büyümesinde, stratejik yatırım hamlelerinde ve gelecek vizyonunda önemli görevler üstlendi. 1 Nisan itibarıyla Haydar Yenigün, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı’na atanırken, yeni dönemde topluluğumuzun otomotiv sektöründeki faaliyetlerine daha geniş bir görev alanında liderlik edecek. Koç Topluluğu olarak otomotiv sektöründe büyümeyi ve güçlenmeyi sürdürecek yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Haydar Yenigün, iş yaşamına 1987 yılında Ford Otosan’da üretim departmanında mühendis olarak başladı. Askerlik sonrası 1992-1997 yılları arasında Proje Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1998 yılında Ford Otosan Kocaeli Fabrikası projesinde Proje Lideri olarak görev yapmaya başladı. 1999 yılında Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olarak atanmıştır ve bu görevi 2007 yılına kadar sürdürdü. 2007 yılında Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı - Kocaeli Fabrika Müdürü olarak atandı.

Yenigün, 2012 yılından bu yana Ford Otosan’da Genel Müdür görevini sürdürüyordu. Haydat Yenigün, 2018 yılından bu yana Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı görevini de sürdürüyor.

Ford Otosan Genel Müdürlüğü'ne, Haydar Yenigün'ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak görev alması ile atanan Güven Özyurt ise, Ford Otosan'a 1990 yılında mühendis olarak katıldı.

Özyurt, ürün geliştirme, servis ve kalite mühendisliği, ihracat ve satış planlama, Kocaeli fabrikaları proje liderliği, malzememe planlama gibi birimlerde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2010 yılında Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına, 2014 yılında Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığına ve en son Temmuz 2019'da Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Programını ve Harvard Business School İleri Yönetim Programını tamamladı.

Öte yandan, Ford Otosan'ın Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini halen sürdüren Cem Temel'in de, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı bildirildi.