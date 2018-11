Ford Focus, dördüncü nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu. 135 bin liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Focus, biri dizel ikisi benzinli olmak üzere toplam 3 motor seçeneği ile bayilerde yerini aldı.

Benzinli motorların baz versiyonunu 1.5 litrelik Ti-VCT ismi verilen ünite oluşturuyor. Bu motorun 123 PS güç ve 150 nm tork değeri bulunurken, bir diğer benzinli seçenek olan 1.0 litrelik Ecoboost motor ise 125 PS güç ve 170 nm tork sunuyor.

Focus'un dizel motor seçeneğini ise 300 nm tork ve 120 PS güç sunan 1.5 litre Ecoblue ünite oluşturuyor. Dizel ve 1.0 litre benzinli motorda 8 ileri otomatik şanzıman sunulurken, 1.5 litrelik benzinli motor 6 ileri otomatik şanzıman ile birlikte alınabiliyor.

'TÜRKİYE'YE ÖZEL GELİŞTİRİLDİ'

Focus'un Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Focus Sedan'ın Türkiye için özel olarak geliştirildiğinin altını çizdi.

Yücetürk, "Yeni Focus’un sedan versiyonu Türk müşterisinin de beğenileri çerçevesinde Türkiye’ye özel tasarlandı. Sıfırdan bir sedan araç olarak tasarlanan Yeni Ford Focus Sedan'ın Avrupa genelinde sunulacak donanım paketleri, tüketicilerin beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde giriş seviyesinden itibaren pazarlama ekibimizin yönlendirmesiyle oluşturuldu" diye konuştu.

'SATIŞLARIN YÜZDE 56'SI FOCUS'

Özgür Yücetürk, yılbaşına kadar bin 500 adet Focus satmayı hedeflediklerini bildirdi. Nesil değişimiyle birlikte otomobilde ortalama yüzde 12'lik bir fiyat artışı meydana geldiğini kaydeden Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı, "Dizel motorlu versiyonlarda bu değer yüzde 7'ye düşüyor. Rekabetçi fiyat politikamız sayesinde, 2019 yılında da Focus'un kendi segmentinde var olan yüzde 8-10 arasındaki pazar payını koruyacağına inanıyoruz" dedi.

Yücetürk, Ford'un Türkiye'deki satışları içinde Focus'un yüzde 56 paya sahip olduğunu belirterek, otomobilin dördüncü neslinde de bu durumun süreceğini vurguladı.

SEVİYE 2 OTONOM SÜRÜŞ SUNUYOR

Özgür Yücetürk, otomobilin sahip olduğu Ford Co-Pilot 360 isimli güvenlik donanımının, seviye 2 otonom sürüş teknolojileri taşıdığını kaydetti. Hibrit Focus'un da 2021 yılında Türkiye'de satışa sunulacağını bildiren Yücetürk, markanın ilk hibrit modelinin ise 2019 sonu veya 2020 yılında Türkiye'deki bayilerde yerini alacağının bilgisini verdi.



ÖTV ve KDV oranlarındaki indirimlerin sektördeki etkilerini de değerlendiren Özgür Yücetürk, söz konusu indirimlerin satışlara olumlu katkısı olduğunu belirterek, "Satışlarımız yüzde 50'ye yakın oranda artmış durumda" dedi.

3 DONANIM PAKETİ İLE SATIŞTA

Focus'ta hatchback, sedan ve station wagon olmak üzere üç gövde şeçeneği bulunurken, TrendX, Titanium ve ST-Line olmak üzere üç adet de donanım paketi sunuluyor.

Otomobilde, Kablosuz Şarj Bölmesi, 8 inc multimedya ekranı, on hoparlörden oluşan 675 watt'lık B&O ses sistemi, göz hizası gösterge panelinin (Head-up display), Aktif Park Asistanı, Dinamik LED Ön Far Sistemi, Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı, Acil Durum Manevra Destek Sistemi, geri görüş kamerası ve çift parça panoramik açılan cam tavan gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Focus'ta Normal, Spor ve Eco olmak üzere 3 farklı sürüş modu, hızlanma, vites geçişleri, havalandırma ve direksiyon tepkilerinin sürüş koşullarına uyacak şekilde ayarlanmasını sağlıyor.

Focus'un yeni neslinde tasarımla birlikte ölçülerde değişmiş durumda. Buna göre, otomobilin aks mesafesi 53 milimetre ve uzunluğu 109 milimetre arttı.

Sedan modelde ise, ön sıra omuz mesafesinin 10 milimetre, diz mesafesinin 15 milimetre, arka koltuklarda ise diz mesafesinde 70 milimetre, omuz mesafesinde 59 milimetre artırıldığı belirtildi. Otomobilin bagaj hacminin de bir önceki modele kıyasla 90 litre artarak 511 litre değerine ulaştığı bildirildi.

VİTES KOLU YOK

Ford Focus'un dış tasarımı yerini aldığı modele göre daha agresif ve kaslı yapısıyla dikkat çekiyor. Otomobilin ön tarafını büyüyen ızgara domine ederken, arka tarafında ise yatay tasarlanmış stop grubu göz çarpıyor. Focus'un iç mekanındaki en önemli değişiklik ise, 8 ileri otomatik şanzımanlı versiyonlarda vites topuzu yerine dairesel bir vites kumandasına yer verilmiş olması. Bu sayede otomobilin vites konsolunda daha fazla eşya gözüne yer açılmış.

İç mekanda, otomobilin artan malzeme kalitesi ilk bakışta hissedilirken, head-up display gösterge ekranı da kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Yeni Focus'u kullanma şansı bulduğumuz yaklaşık 50 kilometrelik güzergah boyunca, aracın hem süspansiyon konforunun hem de zaten iyi olan yol tutuş kapasitesinin arttığını gözlemledik. Viraj tutunma performansı spor otomobilleri aratmayan otomobilin, tümsek geçişlerinde ve bozuk asfaltta bile konfor seviyesinden ödün vermemesi de önemli bir gelişme.

