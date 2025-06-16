Ford Otosan'dan Kocaeli'de eğitim yatırımı

Ford Otosan ile Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı, toplumsal faydayı odağına alan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun temeli, 16 Haziran 2025 tarihinde Gölcük’te düzenlenen törenle atıldı. Riskli durumda olduğu tespit edilerek yıkılan Donanma İlkokulu’nun yerine yapılacak olan yeni okul, geleceğin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern donanımlarla inşa edilecek.

Törende konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, eğitim alanındaki sosyal yatırımların, şirketin uzun vadeli vizyonunun en güçlü parçalarından biri olduğunu vurguladı.

Özyurt, "Ford Otosan olarak 60 yılı aşkın geçmişe sahip yolculuğumuzda, sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda toplumsal yatırımlarla kalıcı değerler yaratmak için çalıştık. Bizim için başarı, yalnızca üretim rakamlarıyla ya da ihracat rekorlarıyla ölçülmüyor. Gerçek başarı, içinde bulunduğumuz topluma, bu topraklara kattığımız faydayla, bıraktığımız izle anlam kazanıyor. Kocaeli, bizim evimiz. Burası sadece üretim yaptığımız bir şehir değil; geliştiğimiz, büyüdüğümüz, bir dünya markasına dönüştüğümüz topraklar. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için sanayiye yatırım yapmak yetmez. Büyüme için en önemli yatırım, insana, topluma yapılan yatırımdır. Bu nedenle, bugün burada temelini attığımız okul, bizim için yalnızca bir bina değil. Üstelik birçok çalışma arkadaşımızın ve onların çocuklarının da eğitim yolculuklarına başladığı bu okulun yeni ismi bizim için ayrıca anlam taşıyor. Bu proje, inandığımız değerlerin, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ve toplumsal sorumluluk vizyonumuzun somut bir göstergesidir" dedi.