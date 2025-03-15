Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E Romanya’daki Craiova fabrikasında üretmeye başladığını bildirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Motor Company Ticari Araç Direktörü John Davis, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Josephine Payne ev sahipliğinde 14 Mart’ta Craiova’da gerçekleştirilen törene Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile birlikte çok sayıda devlet yetkilisi, sektör temsilcisi ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

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"OTOSAN TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DOĞUŞUNU TEMSİL EDİYOR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Topluluğu'nun bir asra yakın süredir otomotiv sanayine kararlı bir şekilde yatırım yaptığını ve otomotiv sektörünün topluluğun stratejik vizyonunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Koç, "Sektörü sadece yurt içinde büyütmekle kalmayıp, istikrarlı ihracatımız ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde Türkiye otomotiv sanayisinin bölgesel ve küresel ölçekte rekabet gücünün artmasına öncülük ediyoruz. Otomotiv sektörüne yaptığımız yatırımlar, bizim olduğu kadar global iş ortaklarımızın da Türkiye'ye duyduğu güçlü güveni yansıtıyor. Küresel otomotiv sanayisinin en güçlü ve başarılı ortaklıklarından biri olan Ford Otosan da Koç Holding ve Ford Motor Company arasında uzun yıllardır süren köklü iş birliğinin önemli bir göstergesi. Bu ortaklık, sadece ticari bir iş birliğinin ötesinde, Türkiye otomotiv sektörünün doğuşuna ve gelişimine yön veren bir yolculuğu temsil ediyor. Bugün Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticilerinden biri ve Ford’un elektrikli ticari araç üretim üssü olarak bu vizyonu geleceğe taşımaya devam ediyor" dedi.

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Ford Otosan'ın, 2022’de Craiova Fabrikası’nın devralınmasıyla Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını da vurgulayan Koç, "Bugün Romanya’nın ikinci büyük ihracatçısı olarak bu katkıyı sürdürüyoruz. Burası, yalnızca bir üretim merkezi değil, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki stratejik konumunu güçlendiren bir ekosistem yaratıyor. Bugün, Romanya’da üretilen araçlar için Türkiye’den 60’tan fazla tedarikçiyle yürütülen iş birliği, uluslararası çapta değer üretme gücümüzün bir göstergesi. Bu tesisimizden yola çıkacak olan E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Avrupa'nın en çok satan yolcu aracı olan Ford Puma Gen-E'nin tamamen elektrikli versiyonları Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştıracak" ifadelerini kullandı.

"2024'TE İHRACAT REKORU KIRDIK" Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan’ın 60 yılı aşkın süredir üstün üretim ve mühendislik yetkinlikleriyle otomotiv sektörüne yön verdiğini vurgulayarak, "Mühendislik gücümüz, Ar-Ge alanındaki uzmanlığımız ve en önemlisi yenilikçiliğe, sürdürülebilirliğe ve ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığımız sayesinde faaliyetlerimizi genişletmeye ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Ford Otosan olarak Türkiye’nin ihracat şampiyonu konumundayız. 2024’te 330 binden fazla araç ihraç ederek tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Elektrifikasyon stratejimizle, Türkiye’nin teknolojik yetkinliklerini geliştirirken aynı zamanda Avrupa pazarındaki gücümüzü pekiştiriyoruz. 2022’den bu yana Kocaeli ve Craiova fabrikalarımız arasında güçlü bir bilgi ve deneyim paylaşımı sağladık. Bugün, Türkiye ve Romanya’da çalışma arkadaşlarımız aynı tutkuyla yan yana çalışarak, geleceğin otomotiv dünyasını şekillendiren dünya standartlarında araçlar üretiyorlar" dedi. REKLAM Özyurt, Ford Otosan Craiova Fabrikası’nın bugün Avrupa’nın en verimli üretim tesislerinden biri olarak konumlandığını belirterek, fabrikanın benzersiz esnek üretim yapısıyla binek araçları, ticari araçları, içten yanmalı motorları ve tam elektrikli araçları aynı üretim hattında üretebilen tek tesis olma ayrıcalığını taşıdığını ifade etti. FORD MODELLERİNİN AVRUPA'DAKİ TEK ÜRETİM ÜSSÜ Ford Otosan, 2014 yılında Yeniköy Fabrikası’nda üretimine başladığı Courier serisinin dünyadaki tek üreticisi olma unvanını sürdürüyor. Şirketin uzun vadeli yatırım stratejisinin bir parçası olarak, Courier üretimi büyük bir dönüşüm geçirdi. Ford Transit Custom ailesinin üretiminin artmasıyla birlikte, Gölcük Fabrikası’ndaki üretim kapasitesi artırılarak yenilenen Yeniköy Fabrikası'na kaydırıldı. Aynı zamanda Ford ve Volkswagen arasındaki stratejik iş birliği kapsamında 1 tonluk ticari araç üretimine başlanması, Courier üretiminin 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılan Craiova Fabrikası’na taşınmasını beraberinde getirdi. Craiova Fabrikası, Ford’un Avrupa’da en çok tercih edilen binek aracı Puma’nın da üretim merkezi konumunda. REKLAM Tüm bu gelişmelerle, Ford Otosan, Ford E-Transit Courier, Ford E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E’nin tek üretim merkezi konumunda bulunuyor.