Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanan şirket belirtilen tarihlerde talep toplayacak. Formül Plastik bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, "Formül Plastik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Formül Plastik ve Metal Sanayi katılım endeksine uygun mu? İşte Formül Plastik talep toplama tarihleri...