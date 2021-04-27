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HaberlerMotor SporlarıFormula 1Formula 1 Algarve GP ne zaman, hangi gün? Formula 1 Portekiz Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak
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Formula 1 Algarve GP ne zaman, hangi gün? Formula 1 Portekiz Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Formula 1 Algarve GP için geri sayım başladı. Portekiz'de düzenlenecek olan zorlu yarış öncesi sporseverler Formula 1 Portekiz Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi gün gibi aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Formula 1 Algarve GP ne zaman, hangi gün? Formula 1 Portekiz Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Formula 1 Algarve Portekiz Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 ALGARVE GP NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

24 yıl aranın ardından geçen sezon ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilen Portekiz Algarve Grand Prix'si 2 Mayıs 2021 Pazar akşamında saat 16.00’da başlayacak.

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