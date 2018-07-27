Formula 1'de heyecan, Macaristan GP'si ile devam edecek... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 29 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.

Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel finişi önde görmüştü.

Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 188 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 171

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 131

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 122

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 106





TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA:

1. Mercedes: 310 puan

2. Ferrari: 302

3. Red Bull: 211

4. Renault: 80

5. Force India: 59

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