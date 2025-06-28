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        Formula 1'de pole pozisyonu Lando Norris'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:58
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        Formula 1'de pole pozisyonu Norris'in!
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        McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

        Spielberg kentindeki 4,32 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 03.971 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

        Norris'in 0.521 saniye arkasında Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.583 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

        Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

        Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 2, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

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