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        Formula 1'de sıradaki durak İtalya

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Emilia Romagna Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:33
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        Formula 1'de sıradaki durak İtalya
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        Formula 1'de sezonun 7. yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek. Emilia Romagna Grand Prix'si, 4 bin 909 metre uzunluğundaki Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 18 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da düzenlenecek.

        Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2020 yılında 1:15.484 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

        Geride kalan 6 yarışta McLaren pilotu Oscar Piastri üst üste 3, toplamda 4 defa, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull'dan da Max Verstappen de 1'er kez kazandı.

        Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1- Oscar Piastri (Avustralya): 131 puan

        2- Lando Norris (Büyük Britanya): 115 puan

        3- Max Verstappen (Hollanda): 99 puan

        4- George Russell (Büyük Britanya): 93 puan

        5- Charles Leclerc (Monako): 53 puan

        Takımlar

        1- McLaren: 246 puan

        2- Mercedes: 141 puan

        3- Red Bull: 105 puan

        4- Ferrari: 94 puan

        5- Williams: 37 puan

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