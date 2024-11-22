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        Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:58
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        Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas
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        ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 23 Kasım Cumartesi (yarın) TSİ 09.00, yarış ise 24 Kasım Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.

        F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

        Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinde alınacak puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

        Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 393

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        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331

        3. Charles Leclerc (Monako): 307

        4. Oscar Piastri (Avustralya): 262

        5. Carlos Sainz (İspanya): 244

        Takımlar

        1. McLaren: 593

        2. Ferrari: 557

        3. Red Bull: 544

        4. Mercedes: 382

        5. Aston Martin: 86

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