        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Miami GP'de kazanan Kimi Antonelli!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabı Miami Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:13 Güncelleme:
        Miami GP'de kazanan Antonelli!

        ABD'de 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 33 dakika 19.273 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

        McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, 3.264 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise liderin 27.092 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

        Formula 1'de sezon, 24 Mayıs Pazar günü koşulacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 100

        2. George Russell (Büyük Britanya): 80

        3. Charles Leclerc (Monako): 63

        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 51

        5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 49

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 180

        2. Ferrari: 112

        3. McLaren: 94

        4. Red Bull: 30

        5. Alpine: 21

        "Süper hücre" fırtınası!
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
