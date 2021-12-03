Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix için heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen yarış öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
FORMULA 1 S.ARABİSTAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Formula 1'de merakla beklenen Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20.30’da başlayacak. İşte program...
3 Aralık Cuma
1. Antrenman: 16:30
2. Antrenman: 20:00
4 Aralık Cumartesi
3. Antrenman 17:00
Sıralama turları: 20:00
5 Aralık Pazar
Yarış: 20:30
FORMULA 1 S.ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?
Yarış severler Formula 1 Suudi Arabistan GP’sini S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
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