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Formula 1 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1'de heyecan sezonun 19. yarışı olan Suudi Arabistan GP ile devam edecek. Zorlu yarış öncesi sporseverler Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

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1. Antrenman: 16:30

2. Antrenman: 20:00

4 Aralık Cumartesi

3. Antrenman 17:00

Sıralama turları: 20:00

5 Aralık Pazar

Yarış: 20:30

FORMULA 1 S.ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Suudi Arabistan GP’sini S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...

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