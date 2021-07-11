Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.
Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
|
Bilet kategorileri
|
Kampanyalı bilet fiyatları
|
31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
|
Platinum (Ana tribün)
|
3.300
|
4.125
|
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
|
2.600
|
3.250
|
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
|
Gold 3 (Ana tribün ek)
|
2.300
|
2.875
|
Gold Açık
|
2.000
|
2.500
|
Silver 1 (1. viraj)
|
1.500
|
1.875
|
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)
|
900
|
1.125
|
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)
|
1.250
|
1.565
|
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)
|
600
|
750
|
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)
|
1.500
|
1.875
|
Silver 9 (11. viraj)
|
950
|
1190
|
General Admission (Açık alan)
|
300
|
375
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