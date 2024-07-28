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        Fotoğraf çektirecekti 5 metre yükseklikten düştü

        Bursa'da Sansarak Kanyonuna ziyarete gelen 40 yaşındaki Özge Erdemir, fotoğraf çektirirken dengesini yitirerek 5 metre yükseklikten aşağıya düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:59
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        Bursa'nın İznik ilçesi Sansarak Kanyonuna arkadaşlarıyla gelen Özge Erdemir (40), fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

        İtfaiye görevlileri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkarılan Erdemir, hastaneye kaldırıldı.

        AYAK BİLEĞİNDEN YARALANDI

        Bursa'nın Gemlik ilçesinden arkadaşlarıyla İznik'in kırsal Tacirler Mahallesi'nde bulunan Sansarak Kanyonuna gezmeye gelen Özge Erdemir, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

        Ayak bileğinden yaralanan Erdemir'in yürüyememesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi, Erdemir'i bulunduğu yerden sedye ile çıkardı.

        HAYATİ TEHLİKESİ YOK

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özge Erdemir, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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