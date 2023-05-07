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Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninden fotoğraflar. İngiltere'de 70 yıl sonra ilk kez bir taç giyme töreni yapıldı.

Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla başkent Londra'daki Westminster Abbey Manastırı'nda müzik ve birçok formaliteyle dolu törenle taçlarını giydiler.

Kral Charles'ın Westminster Abbey'e girişi Ben Birchall / PA Media
Kral Charles'ın taç giyme töreni için Westminster Abbey'e girişi
Kral Charles'ın Westminster Abbey'e girişi Andrew Matthews / Pool
Kraliçe Camilla'nın tören için Westminster Abbey'e girişi Andrew Matthews / Pool
Kraliçe Camilla'nın tören için Westminster Abbey'e girişi
Galler Prensi William ve eşi Catherine Westminster Abbey'deki törende Pool
Galler Prensi William ve eşi Catherine Westminster Abbey'deki törende
Prens William, çocukları Charlotte, Louis, eşi Prenses Cathrine ve Edinburgh Dükü Edward Yui Mok / PA Media
Prens William, çocukları Charlotte, Louis, eşi Prenses Cathrine ve Edinburgh Dükü Edward

Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giymeden önce kutsal yağ ile mesh edilirken yemin ediyor.

Kral Charles Westminster Abbey'deki törendeAaron Chown / PA Media
Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giyerken Jonathan Brady / PA Media
Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giyerken
Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giyerkenJonathan Brady / PA Media
Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral Charles'a tacını takıyor PA Media
Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral Charles'a tacını takıyor

Kraliçe Camilla daha sade bir törenle Kraliçe Mary'nin tacını giydi.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla tören için Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılı kutlamaları için hazırlanan Elmas Jüble arabası ile Westminster Abbey'e gitti.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla Elmas Jüble arabası ile Westminster Abbey'e giderkenMatthew Childs / Reuters

Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi.

Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi. Reuters
Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi.

Kraliyet Ailesi, ünlüler, dini liderler ve devlet temsilcileri Kral Charles'tan önce tören yerine geldi.

Prens William, Catherine ve çocukları Westminster Abbey'e gelirkenReuters
Prenses Anne Jacob King / PA Media
Kral Charles'ın kızkardeşi Prenses Anne
Katy Perry ve Edward Enninful Getty Images
Katy Perry ve Edward Enninful
Joanna Lumley Jane Barlow / Pool
Joanna Lumley
ABD'den First Lady Jill Biden törene yalnız katıldı Reuters
ABD'den First Lady Jill Biden törene yalnız katıldı
Şarkıcı Lionel Richi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan Gareth Cattermole / POOL
Şarkıcı Lionel Richi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan
Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden temsilciler Victoria Jones / PA Media
İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden temsilciler
A general view inside Westminster Abbey as the Choir arrive ahead of the Coronation of King Charles III and Queen CamillaGarethCattermole / Pool

Bütün fotoğrafların kullanım hakları saklıdır.

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