Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni

İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla başkent Londra'daki Westminster Abbey Manastırı'nda müzik ve birçok formaliteyle dolu törenle taçlarını giydiler.

Ben Birchall / PA Media Kral Charles'ın taç giyme töreni için Westminster Abbey'e girişi

Andrew Matthews / Pool

Andrew Matthews / Pool Kraliçe Camilla'nın tören için Westminster Abbey'e girişi

Pool Galler Prensi William ve eşi Catherine Westminster Abbey'deki törende

Yui Mok / PA Media Prens William, çocukları Charlotte, Louis, eşi Prenses Cathrine ve Edinburgh Dükü Edward

Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giymeden önce kutsal yağ ile mesh edilirken yemin ediyor.

Aaron Chown / PA Media

Jonathan Brady / PA Media Kral Charles tarihi Aziz Edward Tacı'nı giyerken

Jonathan Brady / PA Media

PA Media Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral Charles'a tacını takıyor

Kraliçe Camilla daha sade bir törenle Kraliçe Mary'nin tacını giydi.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla tören için Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılı kutlamaları için hazırlanan Elmas Jüble arabası ile Westminster Abbey'e gitti.

Matthew Childs / Reuters

Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi.

Reuters Sussex Dükü Prens Harry yanında eşi Meghan olmaksızın tören için geldi.

Kraliyet Ailesi, ünlüler, dini liderler ve devlet temsilcileri Kral Charles'tan önce tören yerine geldi.

Reuters

Jacob King / PA Media Kral Charles'ın kızkardeşi Prenses Anne

Getty Images Katy Perry ve Edward Enninful

Jane Barlow / Pool Joanna Lumley

Reuters ABD'den First Lady Jill Biden törene yalnız katıldı

Gareth Cattermole / POOL Şarkıcı Lionel Richi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan

Victoria Jones / PA Media İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden temsilciler

GarethCattermole / Pool

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