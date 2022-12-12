Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları

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Kenya ve Tanzanya'da yaşayan yerli Masai halkından yüzlerce genç, "yetişkinliğe geçiş töreni"nde fiziksel yeteneklerini yarıştırdı.

Göçebe halk bu töreni geleneksel olarak aslan avı ile yapıyordu.

Ancak Afrika'da aslan popülasyonunun azalması nedeniyle, çevre örgütleri ve Masai ileri gelenleri, aslan avı yerine "olimpiyat oyunları" düzenlenmesine karar verdi. İlk olimpiyatlar 2012 yılında yapıldı.

Kilimanjaro Dağı eteklerinde, Tanzanya sınırına yakın Kimana köyünde düzenlenen 'olimpiyatlarda', mızrak atma ve en yükseğe zıplama dahil altı oyun oynandı.

Masai halkı zıplayarak yaptıkları dansları ve ince uzun, atletik yapılarıyla biliniyor.

Geleneksel olarak hayvancılıkla uğraşıyorlar.

EPA Masai halkında en yükseğe zıplamak fiziksel olarak üstünlük göstergesi kabul ediliyor

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EPA Rungu denilen "savaş topuzu" fırlatma yarışması

EPA Mızrak atma da yarışmalardan biriydi

Reuters Mızrak attıktan sonra yere düşen bir yarışmacı

EPA Yarışmalarda başarılı olan gençlere madalya, para ve damızlık boğa gibi ödüller verildi.

EPA Geleneksel takılarıyla Masai kadınlar

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