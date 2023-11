Frances Sternhagen yaşamını yitirdi

ABD'li oyuncu Frances Sternhagen'den acı haber geldi. İki Tony ödüllü Sternhagen'in 93 yaşında New York'ta hayata veda ettiği öğrenildi.

"TUTKULU YAŞANMIŞ BİR HAYATIN SON PERDESİ İNDİRİLDİ"



'Sex and the City', 'Cheers', 'The Closer' gibi yapımlarla tanınan Frances Sternhagen'in ölümünü oğlu John Carlin duyurdu. Carlin, üzüntüsünü, "Bu kadar zengin, tutkulu, mütevazı ve cömertçe yaşanmış bir hayatın son perdesi indirildi. Birçok kişi tarafından çok seviliyordu. Ona annem, arkadaşım, şarkı ve dans partnerim diyebildiğim için çok şanslıyım. Geçen hafta birlikteydik ve pazartesi günü öğleden sonra konuştuk. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi ve özlediğimizi söyledik" ifadeleriyle dile getirdi.