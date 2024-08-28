Fransa 15 yaşın altındaki çocuklara okulda cep telefonunu yasaklıyor

Fransa, 15 yaşın altındaki çocukların okulda cep telefonu kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Eğitim Bakanı Nicole Belloubet dün yaptığı açıklamaya göre ülkede pilot 200 ortaokulda öğrencilerin, cep telefonlarını bir dolaba koyması gerekecek.

Belloubet yasağın, öğrencilerin “dijital mola” vermesini amaçlayan bir denemenin parçası olduğunu söyledi. Yasağın başarıya ulaşması halinde gelecek yıl itibarıyla bütün okullarda uygulanacağı açıklandı.

Fransa’da 2018’de alınan karara göre ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin cep telefonu taşıyabilse de onları kullanmak yasak.