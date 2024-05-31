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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, üçüncü turda - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka, üçüncü turda

        Fransa Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:54
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        Djokovic ve Sabalenka, üçüncü turda
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        Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka üçüncü tura yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan dünya klasmanının 1 numarası Sırp Djokovic, ikinci turda İspanyol Roberto Carballes Baena ile karşılaştı.

        Toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen son şampiyon Djokovic, tur atladı.

        4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Belçikalı David Goffin'i 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, setlerde 6-1 ve 5-0 öndeyken Sırp rakibi Miomir Kecmanovic'in çekilmesiyle üçüncü tur biletini aldı.

        8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz da ABD'li Brandon Nakashima 3-1 (6-7, 6-1, 6-3, 7-6) yenerek tur atlayan taraf oldu.

        SABALENKA SADECE 4 OYUN VERDİ

        Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, Japon Moyuka Uchijima'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

        4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Hollandalı Arantxa Rus'u 2-0 (6-3, 6-4), 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, ABD'li Katie Volynets'i 2-1 (0-6, 6-1, 6-4) mağlup etti.

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