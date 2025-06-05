Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 2 numarası Gauff ile klasmanın 361. sırasındaki Boisson karşılaştı.

Gauff, turnuvaya özel davetle katılan Boisson'u bir saat 9 dakika sonunda 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu.