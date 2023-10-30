Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kürtaj hakkının 2024'te anayasaya dahil edileceğini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız kadınlarının kürtaj hakkının geri alınamayacak şekilde 2024 yılında anayasaya dahil edileceğini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2024 yılında Fransa'daki kadınların kürtaj haklarının anayasaya dahil edileceği sözünü verdi.
Macron dün yaptığı açıklamada, hükümetinin, kürtaj haklarını yıl sonuna kadar anayasaya dahil etmek amacıyla önümüzdeki hafta taslak metin sunacağını söyledi.
Sosyal medya paylaşımında Macron, "2024'te kadınların kürtaj seçme hakkı geri alınamaz hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Macron, Fransa'daki kadınların kürtaj hakkının korunmasına ilişkin sözü geçtiğimiz 8 Mart'ta vermişti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada, "Fransa, kadınların kürtaja başvurma özgürlüğünü Anayasasına ekleyecektir." ifadelerini kullanmıştı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.