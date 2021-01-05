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Fransa'da Danıştay, tartışmalı 3 kararnameyi onayladı

Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veren 3 kararnameyi kabul etti

Fransa'da Danıştay, tartışmalı 3 kararnameyi onayladı
AA

Fransa'da Danıştay, aralarında Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve Fransa Avukatlar Sendikası'nın olduğu sendikaların, söz konusu kararnamelere ilişkin itirazları hakkındaki kararını açıkladı.

Danıştay, onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti. 4 Aralık'ta hükümetin kararıyla yayımlanan kararnameler, polisin ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veriyor.

Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararnamelerdeki düzenlemeler, ülkedeki dernekleri de kapsıyor.

AA'nın aktardığı habere göre; ülkede bu kararnameler yayımlanmadan önce polis ve jandarmanın insanların sadece eylemlerin listelenmesine izin veriliyordu.

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