Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup feshedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup feshedildi

Fransa'da, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı grup "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) feshedildi.

Fransa'da göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı grup feshedildi
AA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bakanlar Kurulu'nda ayrımcılık, nefret ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle feshedildiğini bildirdi.

Diğer yandan kararnamede belirtilen gerekçelerde, grubun askeri milis özelliği taşıdığı, bu nedenle iç güvenlik yasası gereğince lağvedildiği belirtilen açıklamada, Generation Identitaire'in etnik kökenleri nedeniyle insanlara, özelde Müslümanlara karşı ırkçı tutum ve faaliyetlerinin bu kararda etkili olduğuna işaret edildi.

GÖÇMENLERE SAVAŞ İLANI

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen aşırı sağcı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneleri'nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Ardından Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında "halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini gündeme aldıklarını aktarmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun telefonu!
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına geçmiş olsun ...
Çavuşoğlu'ndan Akdeniz'de dengeleri değiştirecek çıkış! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan flaş Mısır açıklaması!
SON DAKİKA: Yunanistan'da şiddetli deprem! Larissa bölgesindeki son durum ne? - HABERLER
DÜNYAYunanistan'da şiddetli deprem!
ACELECİ OLMAYIN! Çinli epidemiyolog açıkladı! Küresel bağışıklık ne zaman?
DÜNYAÇinli epidemiyolog açıkladı! Küresel bağışıklık ne ...
Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama
DÜNYAHollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama
SON DAKİKA: Kremlin'den ABD'ye yaptırım göndermesi: Rusya'nın içişlerinden müdahaleden başka bir şey değil!
DÜNYAKremlin'den ABD'ye yaptırım göndermesi!
SON DAKİKA: Hollanda'da koronavirüs test merkezi yakınında patlama! - Haberler
DÜNYAHollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama!
Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 yaralı
DÜNYABolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü, 20 ...
Japon milyarder, Ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor
DÜNYAJapon milyarder, Ay seyahati için kendisine eşlik ...
NÜKLEER TESİS| Son dakika: CNN'den Kuzey Kore iddiası
DÜNYAKuzey Kore'den yeni nükleer tesis hamlesi!