Fransa'da hayvanat bahçesinde sarı armadillo dünyaya geldi
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Zooloji Parkı'nda iki sarı armadillo dünyaya geldi. Vücudu zırh gibi güçlü bir kabuk ile kaplı olan armadillolar, endemik bir tür olarak biliniyor
Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Paris Zooloji Parkı'nda, Amerika kıtasına ait endemik memelilerden olan iki sarı armadillo dünyaya gözlerini açtı.
Sarı armadillolar üst kabuklarında bulunan 6 bantla dikkat çekiyor.
Vücutları, dış tehditlere karşı korumak için zırh gibi güçlü bir kabuk ile kaplı olan armadillolar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından habitat kaybı ve avlanma tehdidi altında olarak sınıflandırılıyor.
Vücutlarındaki zırh gibi güçlü kabuklarıyla tesbih böceğine benziyor.
Temel yiyeceği böcek olan armadillolar yiyecek bulmak için toprağı kazıyor.
Koku alma duyuları çok geliştiğinden böcekleri ve kurtçukları rahatça bulabiliyorlar.
Bir tehlike anında, başlarını, karınlarını ve ayaklarını zırhları ile örtüyorlar.
Görme ve işitme duyuları fazla kuvvetli olmayan bu canlılar doğada çoğunlukla geceleri ortaya çıkıyor.