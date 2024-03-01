Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Fransa'da hayvanat bahçesinde sarı armadillo dünyaya geldi

        Fransa'da hayvanat bahçesinde sarı armadillo dünyaya geldi

        Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Zooloji Parkı'nda iki sarı armadillo dünyaya geldi. Vücudu zırh gibi güçlü bir kabuk ile kaplı olan armadillolar, endemik bir tür olarak biliniyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Paris Zooloji Parkı'nda, Amerika kıtasına ait endemik memelilerden olan iki sarı armadillo dünyaya gözlerini açtı.

        2

        Sarı armadillolar üst kabuklarında bulunan 6 bantla dikkat çekiyor.

        3

        Vücutları, dış tehditlere karşı korumak için zırh gibi güçlü bir kabuk ile kaplı olan armadillolar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından habitat kaybı ve avlanma tehdidi altında olarak sınıflandırılıyor.

        4

        Vücutlarındaki zırh gibi güçlü kabuklarıyla tesbih böceğine benziyor.

        5

        Temel yiyeceği böcek olan armadillolar yiyecek bulmak için toprağı kazıyor.

        6

        Koku alma duyuları çok geliştiğinden böcekleri ve kurtçukları rahatça bulabiliyorlar.

        7

        Bir tehlike anında, başlarını, karınlarını ve ayaklarını zırhları ile örtüyorlar.

        8

        Görme ve işitme duyuları fazla kuvvetli olmayan bu canlılar doğada çoğunlukla geceleri ortaya çıkıyor.

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        #sarı armadillo
        #Fransa
        #hayvanat bahçesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Silahla alıkoydular! Paralarını aldılar! Umut tacirlerine rekor ceza!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?