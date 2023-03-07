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Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı greve gidiyor

Fransa’da emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı öngören reformu protesto eden sendikalar bugün ülke genelinde greve çıkıyor.

Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı greve gidiyor
BBC TÜRKÇE

Grev nedeniyle ulaşım ve kamu hizmetlerinda büyük aksamaların yaşanacağı bildiriliyor.

Çok sayıda okul kapalı kalacak, tren ve metro seferlerinin pek çoğu da yine hizmet vermeyecek.

Grev, Ocak ayının başından beri yapılan altıncı iş bırakma eylemi olacak. Sendikalar ise bugünkü grevlerin, bugüne kadar yapılanlar arasındaki en büyüğü olduğunu söylüyor.

Paris ve diğer şehirlerde yapılacak gösterilere bir milyondan fazla insanın katılması bekleniyor.

Hükümet ise emeklilik reformuna ilişkin herhangi bir geri adım sinyali vermiyor.

Gelecek günlerde de enerji sektörü gibi hayati iş kollarında grev sürelerinin uzatılmasına yönelik çağrılar yapılacak.

Şu ana kadar grevler, düzensiz kesintilere rağmen ekonomiye çok az zarar verdi. Hükümetse yasa tasarısını meclise getiriyor.

Sendikalar ve sol örgütler, reform bir oldubittiye dönüşmeden evvel zamanın daraldığını bilincinde. Bu nedenle de baskıyı artırmak istiyorlar.

Fransız araştırma grubu Elabe tarafından yapılan bir ankete göre, Fransızların çoğunluğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı devam eden grevleri destekliyor.

Ankete göre halkın yüzde 56'sı sürekli grevleri desteklerken, yüzde 59'u ülkeyi durma noktasına getirme çağrısını destekliyor. Ankete göre, halkın üçte ikisi de hükümetin planladığı emeklilik reformlarına karşı genel olarak protesto hareketini destekliyor.

Bağımsız Emeklilik Danışma Konseyi'nin analizinde aktarıldığına göre, Macron tasarıyı Fransa'nın emeklilik sistemi için önümüzdeki 25 yıl içinde tahmin edilen açıklar nedeniyle "gerekli" olarak nitelendirdi.

France 2’ye konuşan Hükümet sözcüsü Olivier Véran, “Fransızların uzun vadeli bir ablukanın 'kurbanı' olmasını istemiyoruz” dedi.

Véran, “grevlerin tarım ve sağlık konularında bir felakete yol açabileceği” konusunda geçen hafta bir uyarı yaptı.

AFP haber ajansına konuşan bir polis kaynağı, Salı günü Fransa genelinde 260'tan fazla gösteriye 1,4 milyona yakın kişinin katılmasının beklendiğini söyledi.

Fransa grevReuters

'Grev nöbeti başladı'

Özel sektördeki en büyük sendika olan Fransız Demokratik Emek Konfederasyonu (CFDT) Genel Başkanı Laurent Berger, Pazartesi günü France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, “Reforma karşı çıkan tüm işçileri, tüm emeklileri ve yurttaşları protesto gösterilerine çağırıyorum” dedi.

AFP’nin aktardığına göre protestolar karşısında Macron’un “sağır kalamayacağını" söyleyen Berger, “Bugün büyük bir toplumsal hareket var. Buna siyasi bir karşılık verilmesi gerekecek” dedi.

Ocak ayında 1,2 milyondan fazla insan ülke çapındaki protestolara katılmıştı.

Bazı yollar Salı gece yarısı itibarıyla kapatılmaya başlandı. CGT sendikası tarafından Twitter’da yapılan bir paylaşımda, “Rennes yollarında, Gennevilliers limanında, Rouen kavşaklarında ve elektrik santrallerinde… 7 Mart grevinin nöbeti şimdiden başladı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Elisabeth Borne Pazartesi akşamı halkın protesto hakkına saygı duyduğunu söyledi.

Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke. Hükümet, gelecekte emeklilik sistemini finansal olarak desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.

Çalışma Bakanlığı tahminlerine göre, emeklilik ödeme süresinin uzatılması ve emeklilik yaşının 64’e çekilmesi, yıllık emeklilik sistemine 17,7 milyar euroluk katkı sağlayacak. Şu an açık veren sistemde böylelikle gelir ve giderler 2027 yılında dengelenmiş olacak.

Ancak muhalefet, sistemin işlediğini, emeklilik harcamalarının kontrol dışı olmadığını söylüyor.

Sendikalar da gelir-gider dengesini sağlamanın yolunun zengin insanlardan daha fazla vergi alınması; işverenin ve halihazırda varlıklı olan ve yüksek miktarda emekliliği olan kişilerin daha fazla katkı vermesi olduğunu söylüyor.

Macron, geçen yıl seçim kampanyası sırasında emeklilik yaşını 65’e çıkaracağını açıklamış ancak hükümet bunu tepkiler sonrası 64’e düşürmüştü. En düşük emekli maaşının aylık 1200 euro olması üzerinde uzlaşıldı.

Sol partiler, tasarının yasalaşmasını yavaşlatmak için 7 binden fazla değişiklik teklifi yaptı. Macron’un partisi, tasarıyı kabul ettirecek çoğunluğa sahip olmadığı için muhafazakarların oyuna ihtiyaç duyuyor.

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