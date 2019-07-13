Hükümet deviren skandalları ortaya çıkarmakla ünlü Mediapart haber sitesi, François De Rugy ve eşi Severine De Rugy'nin 2017-2018 yılları arasında verdiği 10 pahalı şahsi akşam yemeğini devlete ödettiği, bu ziyafetlerde şişesi 500 Euro olan şaraplar ve pahalı dev istakozların yer aldığı, yemeklerde meclis mutfağı ve çalışanlarının kullanıldığı iddiasında bulundu.

Medipart’ın iddialarını yanıtlayan Bakan De Rugy, iddiaları reddederek, bu yemeklerin özel yemekler değil, iş yemekleri olduğunu söyledi.

Muhalefet partileri Çevre Bakanı'nın istifasını isterken, De Rugy ise bu çağrılara "Istakozları ben yemedim." yanıtı verdi.