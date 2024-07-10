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        Haberler Dünya Fransa'da Sarkozy'nin yolsuzluk davasında eşi Bruni, suçlamalardaki rolüyle gündemde | Dış Haberler

        Fransa'da Sarkozy'nin yolsuzluk davasında eşi Bruni, suçlamalardaki rolüyle gündemde

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada, eşi İtalyan asıllı Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni, Sarkozy'ye yöneltilen suçlarla bağlantılı olarak yeniden ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 07:57 Güncelleme: 10.07.2024 - 07:57
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        Sarkozy'nin yolsuzluk davasında eşi gündemde
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        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada, eşi İtalyan asıllı Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni, Sarkozy'ye yöneltilen suçlarla bağlantılı olarak yeniden ifadeye çağrıldı.

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, mayıs ayında Sarkozy'nin yargılandığı yolsuzluk davasında şüpheli olarak ifadeye çağrılan eşi Bruni tekrar hakim karşısına çıktı.

        Sarkozy'nin yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı Libya Finansmanı davasında tanık statüsündeki iş insanı Ziad Takieddine'ye, Sarkozy hakkındaki suçlamalarını geri çekmesi için baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili daha önce ifade veren Bruni, davadaki rolü nedeniyle yeniden gündeme geldi.

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        Bazı ulusal basın kaynakları, Bruni'ye herhangi bir suçlama yöneltilip yönetilmediğinin bugün devam edecek duruşmayla belli olacağını yazdı.

        Fransız gazetesi Le Monde, adli kaynaklara dayandırdığı haberinde, mahkemenin bugünkü duruşmada Bruni'ye suçlama yöneltildiğini öne sürdü. Haberde, Bruni'nin, davada tanık statüsündeki Ziad Takieddine'ye Sarkozy aleyhindeki ifadelerini geri çekmesi için baskı yapmak ve yolsuzluk yapanlarla işbirliğine gitmekle suçlandığı iddiası yer aldı.

        Bruni'ye ayrıca adli kontrol şartı getirildi.

        Sarkozy'ye, 6 Ekim 2023'te, yolsuzlukla yargılandığı Libya Finansmanı davasının "kilit ismi" olan Ziad Takieddine'ye ifadesini geri çekmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle 2 suçlama yöneltilmişti.

        Sorgu hakimleri, Sarkozy'nin kendisi aleyhine ifade veren ancak daha sonra ifadelerini geri çeken iş insanı Takieddine'ye baskı yaptığına ilişkin yeterli delillerin olduğuna hükmetmişti.

        OLAY

        Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

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        Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

        İddiaların ardından 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

        İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

        Sarkozy'nin Takieddine'ye, kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

        Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.

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        #Carla Bruni
        #Nicolas Sarkozy
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