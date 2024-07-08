Fransa'da seçimin galibi sol ittifakın liderlerinden Melenchon "Filistin'i tanıma" sözünü yineledi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, "Filistin devletini tanıma" vaadini tekrarladı.

Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle

Ülkede dün ikinci turu yapılan erken genel seçimde, solcu 4 partinin oluşturduğu ve 178 milletvekili ile mecliste en fazla sandalye sayısına sahip ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak." dedi.

REKLAM Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi. Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi Haberi Görüntüle Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dünkü ikinci turda hiçbir ittifak mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken Macron’un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik ittifakı ise 125 sandalyenin sahibi oldu.

Seçim yarışındaki ittifakların mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor. Seçimin kazananı solcu ittifak Yeni Halk Cephesinin en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise solcu partilerin bölünmeden merkez partilerle kuracağı koalisyona bağlı görünüyor. Filistin devletini tanımak, seçimin galibi solcu ittifakın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu. REKLAM