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        Haberler Dünya Fransa'da erken genel seçimlerde sol ittifak sandıktan birinci çıktı: Aşırı sağ karşıtları sokağa indi | Dış Haberler

        Fransa'da erken genel seçimlerde sol ittifak sandıktan birinci çıktı: Aşırı sağ karşıtları sokağa indi

        Fransa'da dün gerçekleşen erken genel seçimlerin 2. turunda sandıktan sol ittifak birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakı ikinci oldu, aşırı sağ ise üçüncü sıraya geriledi. Seçimin ilk turunda aşırı sağın birinci olması ülkede aşırı sağın çoğunluğu elde edeceği endişesi yaratmıştı; sonuçların ardından aşırı sağ karşıtları kutlama için sokakları çıktı. Polis bazı göstericilere müdahale etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 07:31
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        Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

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        Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

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        Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

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        Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

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        İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

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        Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

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        Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

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        İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Fransa seçimleri
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