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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformunun nihai olarak kabul edilmesinin ardından ülkede devam protestolarda tansiyon yükseldi. Fransız basınında yer alan haberlerde gösterilerde 113 kişi gözaltına alındı

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HABERTURK.COM / AA
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Fransız basınındaki habere göre, Paris'te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    TASARI NİHAİ OLARAK KABUL EDİLDİ

    20 Mart'ta Fransa'da muhalefetin sunduğu 2. gensoru önergesinin reddedilmesiyle tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin tasarı nihai olarak kabul edildi.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önergenin reddedilmesiyle hükümetin emeklilik reformuna ilişkin tasarı, Ulusal Mecliste oylanmadan geçmiş oldu.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasını eleştirirken, özellikle kadınlar için olumsuz etkileri olacağını savunuyor.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Ertesi gün, muhalefet, hükümete karşı 2 gensoru önergesini Meclise sunmuştu.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

    Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Mecliste kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kabul edildi: Paris karıştı!

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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