Fransa'da iki tramvay çarpıştı, onlarca yaralı var
Fransa'nın Strasbourg kentinde iki tramvay çarpıştı. Çarpışma sonucu onlarca yaralı olduğu bildirildi.
Giriş: 11.01.2025 - 18:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:42
Fransa'nın Strasbourg kentinde iki tramvay çarpıştı. Çarpışma sonucu onlarca yaralı olduğu bildirildi. Fransız haber ajanslarının birçoğuna göre en az 30 yaralı bulunuyor.
Çarpışma sırasında bir tramvay yoldan çıkarken polis bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Kazanın yerel saatle 15.30 civarında olduğu ifade edildi.
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