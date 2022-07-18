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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fransa'da 7 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 7 gün önce başlayan yangın hala söndürülemedi. Yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.

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  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 7 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Ülke basınındaki haberlere göre, Bordeaux civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın 3 noktada ilerliyor.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği ve "kırmızı" alarma geçilen bölgede, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Yangının bazı yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bugün 3 bin 500 kişinin daha tahliyesi yapılacak.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Yangının başladığı günden bu yana ek tahliyelerle 20 bine yakın kişi bölgeden uzaklaştırılmış olacak.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Gironde Valiliği, yangına 1700 itfaiyecinin yanı sıra havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Sıcaklıkların artması yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Ülkede bazı yangın söndürme uçaklarının bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılmaması tepkilere neden oldu.

     

     
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

    Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac), yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakım nedeniyle operasyonlara katılmadığı gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!
  • Fransa'daki yangın 7 gündür söndürülemiyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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