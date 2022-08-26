Fransız basınının Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı habere göre, 7 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince dün akşam itibarıyla söndürüldü.

Gironde sınırları içerisinde aynı gün başlayan ve 20 bin 400 hektarlık alanın kül olduğu yangın ise kontrol altına alınsa da henüz söndürülemedi.