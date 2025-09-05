Habertürk
        Fransa'dan 2 gollü galibiyet!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı. İşte günün sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 23:48 Güncelleme: 05.09.2025 - 23:48
        Fransa'dan 2 gollü galibiyet!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.

        Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        - B Grubu

        İsviçre-Kosova: 4-0

        Slovenya-İsveç: 2-2

        - C Grubu

        Danimarka-İskoçya: 0-0

        Yunanistan-Belarus: 5-1

        - D Grubu

        İzlanda-Azerbaycan: 5-0

        Ukrayna-Fransa: 0-2

        - I Grubu

        İtalya-Estonya: 5-0

        Moldova-İsrail: 0-4

        - L Grubu:

        Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

        Karadağ-Çekya: 0-2

