Fransa'da bir gazetecinin daha, bu ülkenin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığına dair yaptıkları haberlerin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Basın kuruluşu Disclose'nin haberinde, Fransa'nın Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de kullanıldığına ilişkin yazılan haberin "ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle bir gazetecinin, 28 Mayıs'ta DGSİ'ye ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu gazeteciye, ifade sırasında avukatının bulunamayacağının söylendiği aktarıldı.

Fransa’da 3 gazeteci, geçen ay aynı gerekçeyle DGSİ'ye ifadeye çağrılmıştı.

"FRANSA'NIN SATTIĞI SİLAHLAR YEMEN'DE KULLANILIYOR"

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen ay yaptığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Haberde, belgede Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016-Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede, Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu, Riyad'ın, Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

Belgede, Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği yer almıştı. Belgede ayrıca, Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirilmişti.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti. Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahlarının Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.