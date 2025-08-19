Fransa Ligue 1'de 1. haftanın görünümü

Fransa Ligue 1'nin 1. haftasının sona erdiği mücadele Nantes-Paris SG maçı oldu.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Paris SG, ev sahibi Nantes'i deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Paris SG puanını 3'e yükseltmeyi başardı.

Zorlu deplasman atmosferinde Lille, rakibi Brest ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Lille 1 puana ulaşırken Brest ise 1 puana yükseldi.

Lyon, Lens'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Lyon bu mücadeleden sonra toplam puanını 3 yaparken Lens ise 0 puanda kaldı.

Marsilya, Rennes deplasmanında aldığı 1-0 mağlubiyetle haftayı 0 puanla kapattı; Rennes ise puanını 3'e yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

Monaco, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Havre'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Monaco puanını 3'e yükseltti.

Toulouse, 1. haftada oynanan mücadelede Nice'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Toulouse böylece 3 puana yükseldi. Toulouse'yi ağırlayan Nice ise 0 puanda kaldı.

Auxerre, evindeki mücadelede rakibi Lorient'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.