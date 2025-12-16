Habertürk
Habertürk
        Fransa Ligue 1'de 15. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 15. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 15. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Lille, Paris SG, Marsilya ve Lyon haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 15. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 15. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        Fransa Ligue 1'nin 15. haftasının sona erdiği mücadele Lorient-Lyon maçı oldu.

        Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Rennes'i 5-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 33 puana yükseldi.

        Lille, kendi evindeki mücadelede Marsilya'yı 1-0 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 29 puana yükseldi.

        Lyon, ligin bu haftasında Lorient'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lyon bu sonucun ardından haftayı 24 puanla kapattı; Lorient ise puanını 17'ye yükseltti.

        Ligin 15. haftasında Marsilya, konuk olduğu Lille'yi 1-0 mağlup ederek puanını 29'a yükseltti, ev sahibi Lille ise 29 puanda kaldı.

        Brest, evindeki mücadelede rakibi Monaco'nu 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Nantes'i 2-1 mağlup etti.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Toulouse, rakibi Strasbourg takımını 1-0 geçmeyi başardı.

        Lig'in 15. haftasında Angers deplasmanda Nice'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Angers oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Fransa Ligue 1'nin 15. haftasında Havre ile Paris FC arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Auxerre, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Metz'i 3-1 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 15. Haftanın Sonuçları
        05.12.2025 21:00
        Stade Brest 29
        1
        Monaco
        0
        İY(1-0)
        05.12.2025 23:00
        Lille
        1
        Marsilya
        0
        İY(1-0)
        06.12.2025 19:00
        Nantes
        1
        Lens
        2
        İY(1-1)
        06.12.2025 21:00
        Toulouse
        1
        Strasbourg
        0
        İY(1-0)
        06.12.2025 23:05
        Paris St Germain
        5
        Rennes
        0
        İY(2-0)
        07.12.2025 17:00
        Nice
        0
        Angers
        1
        İY(0-1)
        07.12.2025 19:15
        Havre AC
        0
        Paris FC
        0
        İY(0-0)
        07.12.2025 19:15
        Auxerre
        3
        Metz
        1
        İY(2-1)
        07.12.2025 22:45
        Lorient
        1
        Olympique Lyon
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 15. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Lens
        		15 11 1 3 34 13
        2
        Paris St Germain
        		15 10 3 2 33 20
        3
        Marsilya
        		15 9 2 4 29 20
        4
        Lille
        		15 9 2 4 29 12
        5
        Olympique Lyon
        		15 7 3 5 24 5
        6
        Rennes
        		15 6 6 3 24 1
        7
        Monaco
        		15 7 2 6 23 0
        8
        Strasbourg
        		15 7 1 7 22 5
        9
        Toulouse
        		15 5 5 5 20 2
        10
        Stade Brest 29
        		15 5 4 6 19 -4
        11
        Angers
        		15 5 4 6 19 -4
        12
        Nice
        		15 5 2 8 17 -8
        13
        Lorient
        		15 4 5 6 17 -9
        14
        Paris FC
        		15 4 4 7 16 -5
        15
        Havre AC
        		15 3 6 6 15 -8
        16
        Auxerre
        		15 3 3 9 12 -10
        17
        Nantes
        		15 2 5 8 11 -11
        18
        Metz
        		15 3 2 10 11 -19

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 16. Hafta Maçları
        12.12.2025 22:45
        Angers
        Nantes
        13.12.2025 19:00
        Rennes
        Stade Brest 29
        13.12.2025 21:00
        Metz
        Paris St Germain
        13.12.2025 23:05
        Paris FC
        Toulouse
        14.12.2025 17:00
        Olympique Lyon
        Havre AC
        14.12.2025 19:15
        Lens
        Nice
        14.12.2025 19:15
        Auxerre
        Lille
        14.12.2025 19:15
        Strasbourg
        Lorient
        14.12.2025 22:56
        Marsilya
        Monaco
