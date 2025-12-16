Fransa Ligue 1'de 15. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'de 15. haftanın görünümü
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 15. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Lille, Paris SG, Marsilya ve Lyon haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 15. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Fransa Ligue 1'nin 15. haftasının sona erdiği mücadele Lorient-Lyon maçı oldu.
Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Rennes'i 5-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 33 puana yükseldi.
Lyon, ligin bu haftasında Lorient'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lyon bu sonucun ardından haftayı 24 puanla kapattı; Lorient ise puanını 17'ye yükseltti.
Ligin 15. haftasında Marsilya, konuk olduğu Lille'yi 1-0 mağlup ederek puanını 29'a yükseltti, ev sahibi Lille ise 29 puanda kaldı.
Brest, evindeki mücadelede rakibi Monaco'nu 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Nantes'i 2-1 mağlup etti.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Toulouse, rakibi Strasbourg takımını 1-0 geçmeyi başardı.
Lig'in 15. haftasında Angers deplasmanda Nice'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Angers oldu: Maç 1-0 tamamlandı.
Fransa Ligue 1'nin 15. haftasında Havre ile Paris FC arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Auxerre, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Metz'i 3-1 mağlup etti.