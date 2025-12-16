Fransa Ligue 1'de 15. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'nin 15. haftasının sona erdiği mücadele Lorient-Lyon maçı oldu.

Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Rennes'i 5-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 33 puana yükseldi.

Lyon, ligin bu haftasında Lorient'e karşı deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Lyon bu sonucun ardından haftayı 24 puanla kapattı; Lorient ise puanını 17'ye yükseltti.

Ligin 15. haftasında Marsilya, konuk olduğu Lille'yi 1-0 mağlup ederek puanını 29'a yükseltti, ev sahibi Lille ise 29 puanda kaldı.

Brest, evindeki mücadelede rakibi Monaco'nu 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Nantes'i 2-1 mağlup etti.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Toulouse, rakibi Strasbourg takımını 1-0 geçmeyi başardı.

Lig'in 15. haftasında Angers deplasmanda Nice'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Angers oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Fransa Ligue 1'nin 15. haftasında Havre ile Paris FC arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.