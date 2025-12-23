Fransa Ligue 1'de 16. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'nin 16. haftasının son mücadelesi, Marsilya-Monaco arasında gerçekleşti.

Marsilya, evinde Monaco'nu 1-0 mağlup ederek toplam puanını 32'ye çıkardı; konuk ekip Monaco puan alamayarak evine döndü.

Lyon, sahasında ağırladığı Havre'yi 1-0 mağlup ederek 27 puana ulaştı; Havre ise haftayı 15 puanda kapadı.

Lille, 16. haftada Auxerre'yi deplasmanda 4-3 yenerek 32 puana yükseldi, Auxerre ise haftayı 12 puanla kapadı.

Paris SG, 16. haftada Metz'i deplasmanda 3-2 yenerek 36 puana yükseldi, Metz ise haftayı 11 puanla kapadı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Angers, rakibi Nantes'i etkili oyunuyla 4-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 22'ye yükseltti.

Rennes, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brest'i 3-1 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda Toulouse ev sahibi rakibi Paris FC'i 3-0 mağlup etti.

Lens evinde konuk ettiği Nice'yi 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

16. haftada ev sahibi Strasbourg ile rakibi Lorient berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 16. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Lens 16 12 1 3 37 15 2 Paris St Germain 16 11 3 2 36 21 3 Marsilya 16 10 2 4 32 21 4 Lille 16 10 2 4 32 13 5 Olympique Lyon 16 8 3 5 27 6 6 Rennes 16 7 6 3 27 3 7 Strasbourg 16 7 2 7 23 5 8 Toulouse 16 6 5 5 23 5 9 Monaco 16 7 2 7 23 -1 10 Angers 16 6 4 6 22 -1 11 Stade Brest 29 16 5 4 7 19 -6 12 Lorient 16 4 6 6 18 -9 13 Nice 16 5 2 9 17 -10 14 Paris FC 16 4 4 8 16 -8 15 Havre AC 16 3 6 7 15 -9 16 Auxerre 16 3 3 10 12 -11 17 Nantes 16 2 5 9 11 -14 18 Metz 16 3 2 11 11 -20 Daha Fazla Göster