        Fransa Ligue 1'de 16. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 16. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 16. hafta heyecanı sürüyor. Lyon, Marsilya, Paris SG ve Lille haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 16. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 16. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        Fransa Ligue 1'nin 16. haftasının son mücadelesi, Marsilya-Monaco arasında gerçekleşti.

        Marsilya, evinde Monaco'nu 1-0 mağlup ederek toplam puanını 32'ye çıkardı; konuk ekip Monaco puan alamayarak evine döndü.

        Lyon, sahasında ağırladığı Havre'yi 1-0 mağlup ederek 27 puana ulaştı; Havre ise haftayı 15 puanda kapadı.

        Lille, 16. haftada Auxerre'yi deplasmanda 4-3 yenerek 32 puana yükseldi, Auxerre ise haftayı 12 puanla kapadı.

        Paris SG, 16. haftada Metz'i deplasmanda 3-2 yenerek 36 puana yükseldi, Metz ise haftayı 11 puanla kapadı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Angers, rakibi Nantes'i etkili oyunuyla 4-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 22'ye yükseltti.

        Rennes, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brest'i 3-1 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Toulouse ev sahibi rakibi Paris FC'i 3-0 mağlup etti.

        Lens evinde konuk ettiği Nice'yi 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        16. haftada ev sahibi Strasbourg ile rakibi Lorient berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 16. Haftanın Sonuçları
        12.12.2025 22:45
        Angers
        4
        Nantes
        1
        İY(1-0)
        13.12.2025 19:00
        Rennes
        3
        Stade Brest 29
        1
        İY(2-1)
        13.12.2025 21:00
        Metz
        2
        Paris St Germain
        3
        İY(1-2)
        13.12.2025 23:05
        Paris FC
        0
        Toulouse
        3
        İY(0-2)
        14.12.2025 17:00
        Olympique Lyon
        1
        Havre AC
        0
        İY(0-0)
        14.12.2025 19:15
        Lens
        2
        Nice
        0
        İY(1-0)
        14.12.2025 19:15
        Auxerre
        3
        Lille
        4
        İY(0-1)
        14.12.2025 19:15
        Strasbourg
        0
        Lorient
        0
        İY(0-0)
        14.12.2025 22:56
        Marsilya
        1
        Monaco
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 16. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Lens
        		16 12 1 3 37 15
        2
        Paris St Germain
        		16 11 3 2 36 21
        3
        Marsilya
        		16 10 2 4 32 21
        4
        Lille
        		16 10 2 4 32 13
        5
        Olympique Lyon
        		16 8 3 5 27 6
        6
        Rennes
        		16 7 6 3 27 3
        7
        Strasbourg
        		16 7 2 7 23 5
        8
        Toulouse
        		16 6 5 5 23 5
        9
        Monaco
        		16 7 2 7 23 -1
        10
        Angers
        		16 6 4 6 22 -1
        11
        Stade Brest 29
        		16 5 4 7 19 -6
        12
        Lorient
        		16 4 6 6 18 -9
        13
        Nice
        		16 5 2 9 17 -10
        14
        Paris FC
        		16 4 4 8 16 -8
        15
        Havre AC
        		16 3 6 7 15 -9
        16
        Auxerre
        		16 3 3 10 12 -11
        17
        Nantes
        		16 2 5 9 11 -14
        18
        Metz
        		16 3 2 11 11 -20

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 17. Hafta Maçları
