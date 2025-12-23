Fransa Ligue 1'de 16. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

Fransa Ligue 1'de 16. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 16. hafta heyecanı sürüyor. Lyon, Marsilya, Paris SG ve Lille haftayı galibiyetle kapattı. İşte Fransa Ligue 1'de 16. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Fransa Ligue 1'nin 16. haftasının son mücadelesi, Marsilya-Monaco arasında gerçekleşti.
Marsilya, evinde Monaco'nu 1-0 mağlup ederek toplam puanını 32'ye çıkardı; konuk ekip Monaco puan alamayarak evine döndü.
Lyon, sahasında ağırladığı Havre'yi 1-0 mağlup ederek 27 puana ulaştı; Havre ise haftayı 15 puanda kapadı.
Lille, 16. haftada Auxerre'yi deplasmanda 4-3 yenerek 32 puana yükseldi, Auxerre ise haftayı 12 puanla kapadı.
Paris SG, 16. haftada Metz'i deplasmanda 3-2 yenerek 36 puana yükseldi, Metz ise haftayı 11 puanla kapadı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Angers, rakibi Nantes'i etkili oyunuyla 4-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 22'ye yükseltti.
Rennes, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brest'i 3-1 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Toulouse ev sahibi rakibi Paris FC'i 3-0 mağlup etti.
Lens evinde konuk ettiği Nice'yi 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
16. haftada ev sahibi Strasbourg ile rakibi Lorient berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.