Fransa Ligue 1'de 2. haftanın görünümü

Fransa Ligue 1'nin 2. haftasının son mücadelesi, Lille-Monaco karşılaşması oldu.

2. haftada Lille, Monaco'nu konuk etti. 90 dakika sonunda Lille Monaco'a skor üstünlüğü sağladı. 1-0 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Lille oldu. Ve puanını 4'e yükseltti.

Lyon, sahasında Metz'i ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 6 puana yükseldi, Metz ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Paris FC'i konuk ettiği Fransa Ligue 1 maçında 5-2 galip gelen Marsilya, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Paris FC ise haftayı 0 puan ile noktaladı.

Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Angers'i 1-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 6 puana yükseldi.

Nice, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Ligin 2. haftasında Lorient ile Rennes karşılaştı. Lorient rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Lens, bu hafta Havre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Lens oldu.

Brest'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Toulouse, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.