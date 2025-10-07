Habertürk
        Fransa Ligue 1'de 7. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 7. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 7. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligin zirvesinde 16 puanla Paris SG bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Metz. İşte Fransa Ligue 1'de 7. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 7. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        Fransa Ligue 1'de 7. hafta, Lille ile Paris SG arasındaki müsabaka ile noktalandı.

        Ev sahibi Lille, zorlu maçta rakibi Paris SG ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın ardından Lille 11'e yükselirken Paris SG'in puanı ise 16 oldu.

        Lyon, bu hafta evinde Toulouse'yi ağırladı. Toulouse, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-1 kazanan taraf oldu ve Lyon'u 2-1 mağlup etti. Lyon haftayı 15 puanla tamamlarken, Toulouse toplamda 10 puana ulaştı.

        Paris SG, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Lille ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Lille puanını 11'e yükseltirken konuk ekip Paris SG ise 16 puana ulaştı.

        Marsilya, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Metz takımını 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 15 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Metz ise 2 puanda kaldı.

        Paris FC, evindeki mücadelede rakibi Lorient'i 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Ligin 7. haftasında oynanan mücadelede Brest ile Nantes karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 8 puana, konuk ekip ise 6 puana sahip oldu

        Zorlu deplasmanda Lens ev sahibi rakibi Auxerre'yi 2-1 mağlup etti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Havre, rakibi Rennes'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Ligin 7. haftasında Strasbourg ile Angers karşılaştı. Strasbourg rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Monaco, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Nice ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 7. Haftanın Sonuçları
        03.10.2025 21:45
        Paris FC
        2
        Lorient
        0
        İY(2-0)
        04.10.2025 18:00
        Metz
        0
        Marsilya
        3
        İY(0-0)
        04.10.2025 20:00
        Stade Brest 29
        0
        Nantes
        0
        İY(0-0)
        04.10.2025 22:05
        Auxerre
        1
        Lens
        2
        İY(0-1)
        05.10.2025 16:00
        Olympique Lyon
        1
        Toulouse
        2
        İY(1-0)
        05.10.2025 18:15
        Havre AC
        2
        Rennes
        2
        İY(1-2)
        05.10.2025 18:15
        Strasbourg
        5
        Angers
        0
        İY(1-0)
        05.10.2025 18:15
        Monaco
        2
        Nice
        2
        İY(1-2)
        05.10.2025 21:45
        Lille
        1
        Paris St Germain
        1
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 7. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		7 5 1 1 16 8
        2
        Marsilya
        		7 5 0 2 15 10
        3
        Strasbourg
        		7 5 0 2 15 7
        4
        Olympique Lyon
        		7 5 0 2 15 4
        5
        Monaco
        		7 4 1 2 13 4
        6
        Lens
        		7 4 1 2 13 4
        7
        Lille
        		7 3 2 2 11 4
        8
        Paris FC
        		7 3 1 3 10 -1
        9
        Toulouse
        		7 3 1 3 10 -1
        10
        Rennes
        		7 2 4 1 10 -1
        11
        Stade Brest 29
        		7 2 2 3 8 0
        12
        Nice
        		7 2 2 3 8 -3
        13
        Lorient
        		7 2 1 4 7 -7
        14
        Havre AC
        		7 1 3 3 6 -2
        15
        Nantes
        		7 1 3 3 6 -2
        16
        Auxerre
        		7 2 0 5 6 -5
        17
        Angers
        		7 1 2 4 5 -8
        18
        Metz
        		7 0 2 5 2 -11

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 8. Hafta Maçları
