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        Haberler Dünya Fransa'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki elçilik binasına saldırı | Dış Haberler

        Fransa'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki elçilik binasına saldırı

        Fransa'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçilik binası saldırıya uğrayarak alev aldı. Fransa, personelinin güvenliği için önlem alacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:00
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        Fransa'nın Kongo'daki büyükelçilik binasına saldırı
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        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Fransız Büyükelçiliğinin bu sabah saldırıya uğradığını duyurdu.

        Büyükelçilik binasının kısa süreliğine alev aldığını ancak yangının kontrol altına alındığını belirten Barrot, "Bu saldırılar kabul edilemez. Personelimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor" dedi.

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti İletişim Bakanı Patrick Muyaya ise polisin başkent Kinşasa'da kontrolü yeniden sağladığını ve göstericilerin hedef aldığı elçiliklerde güvenliği artırdığını söyledi.

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