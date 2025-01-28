Fransa'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki elçilik binasına saldırı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Fransız Büyükelçiliğinin bu sabah saldırıya uğradığını duyurdu.

Büyükelçilik binasının kısa süreliğine alev aldığını ancak yangının kontrol altına alındığını belirten Barrot, "Bu saldırılar kabul edilemez. Personelimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor" dedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti İletişim Bakanı Patrick Muyaya ise polisin başkent Kinşasa'da kontrolü yeniden sağladığını ve göstericilerin hedef aldığı elçiliklerde güvenliği artırdığını söyledi.